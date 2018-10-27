مقري: “أنا عبد الرزاق مقري بإمكاني أن أكون رئيس جمهورية”

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حزب “حمس”، أنه بامكانه أن يكون رئيسا للجزائر، ليكون بذلك قد اعلن ترشحه ضمنيا لرئاسيات 2019.

وقال مقري اليوم السبت خلال تجمع أمام مناضلي حزبه في قاعة سينما المغرب بتبسة: “أنا عبد الرزاق مقري بإمكاني أن أكون رئيس جمهورية وأقود الجزائر إلى بر الأمان لأنه لي برنامج حقيقي”

وأضاف: “لا يمكننا الدخول معكم في الحديث عن الرئاسيات لأن المعركة كبيرة”

وقال أيضا: “نحن على استعداد تام للتعاون مع النظام، من خلال مبادرة التوافق لتجاوز مشكلة الرئاسيات وبعدها لنا حديث حول حكومة التوافق لتحقيق التنمية”.