مقري: الصور التي بثتها التلفزة الجزائرية تبين أن الرئيس كان مسؤولا عن كل ما حدث

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن الصور التي بثّتها التلفزة الجزائرية للرئيس بوتفليقة، وهو يقرأ ويسلم

استقالته لرئيس المجلس الدستوري، بحضور رئيس مجلس الأمة، تدل بأنه كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه.

وأضاف مقري في تغريدة له على تويتر، أن هذه التصور تؤكد بأن الرئيس هو من كان يقاوم ويسيّر الأمور.

كما أنها تبيّن أيضا بأن الرجل كان مسؤولا على ختم الرئاسة، وأنه كانا بحوزته، كما تظهر الصور.

وقال إن الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس بوتفليقة، تبين بأن الرجل مسؤولا عن كل الأحداث التي وقعت قبل استقالته.