مقري: تعالوا إلى كلمة سواء

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم من الشلف إلى تبني مبادرة التوافق الوطني والحفاظ على استقرار الجزائر من خلال الحوار بين كافة الأطراف.

وقال مقري خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما جمال أن حركته جاءت برسالة عنوانها “تعالوا إلى كلمة سواء” ومضمونها “مبادرة التوافق الوطني”.

بما يسمح بالحفاظ على استقرار وأمن الجزائر وسيادتها و وحدة الشعب.

وأردف أن الحفاظ على استقرار الجزائر، يعد من الأولويات التي ستقدم الحركة بشأنها جميع البرامج والبدائل.

داعيا مختلف الأحزاب والتنظيمات إلى التوافق والحوار والتنسيق فيما بينها وكذا المساهمة في كشف الحقائق وتشخيص الحلول التي تتفق على رؤى سياسية واقتصادية موحدة.