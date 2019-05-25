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مقري: توقعنا خروج الجزائريين للشارع قبل 22 فيفري وقد أمرنا مناضلينا بالخروج

الوطني
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مقري: توقعنا خروج الجزائريين للشارع قبل 22 فيفري وقد أمرنا مناضلينا بالخروج
بقلم موسى.ب

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن قيادة الحركة كانت تعلم يقينا بأن الجزائريين سيخرجون إلى الشارع يوم22فيفري.

وأكد مقري في كلمة له خلال فعاليات الإفطار السنوي، للحركة بقسنطينة، أن خروج الجزائريين كان متوقعا، وقد أعطت الحركة

تعليمات لمناضليها وقيادييها بالمشاركة في الحراك، دون تصدره أو التأخر عن الجزائريين في حراكهم، فلا نصادر حراكهم ولا نتخلف عنهم.

وأضاف مقري، قلنا لمناضلينا لا تقودوا الحراك ولكن رافقوه وانصحوا بالسلمية، لأنه في حال تم قيادته من قبل أي حزب

فإنه حينها سيكون من السهل كسر ذلك الحراك الشعبي، واتهامه بالولاء لجهة معينة وتسييسه للإلتفاف على مطالبه.


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