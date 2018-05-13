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مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم

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مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم
بقلم اسماء.ع

فاز الدكتور عبد الرزاق مقري برئاسة حىكة مجتمع السلم.

وتحصل مقري على 241 صوت من اصل 329 صوت.

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