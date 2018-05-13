مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم

وتحصل مقري على 241 صوت من اصل 329 صوت.
عثر ليلة السبت إلى الأحد، على جثتي زوجين(العريس 40 سنة، العروس 32 سنة) هامدتين بمنزلهما في حي الجرف بولاية تبسة.
وتعود تفاصيل الفاجعة حيث بعد عدة…
كشفت مداهمة نفذها رجال الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية ببلديات الحويجبات لمنزل مشتبه فيهما بحيازة وترويج المخدرات
وهذا بحي تراب الزهواني في عاصمة الولاية عن وجود…
أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تملاحت ولرجام بتيسمسيلت.
وأوضحت الحماية…
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