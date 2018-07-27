مقري: “لا أمل لنجاح مبادرة التوافق الوطني بدون ضمانات المؤسسة العسكرية”

يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنه لا امل لنجاح مبادرة التوافق الوطني بدون ضمانات المؤسسة العسكرية.

وقال: “لا أمل لنجاح مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حمس، بدون ضمنات المؤسسة العسكرية”.

وأضاف: ” نحن لم نقل أن على الجيش أن يتدخل في الشؤون السياسية، لم نتحدث مطلقا أنه على الجيش ان يجلس مع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة”.

وتابع: “لكن في الحقيقة، وبالعودة إلى الوراء الجيش كان في قلب السياسة، كان هو من يوقف الصراعات السياسية، ويختار الرئيس، والأمثلة كثيرة”.

وقال أيضا: ” من أنهى عهد بن بلة، من جلب الشاذلي ليكون رئيسا، من أنهى أزمة التسعينات، لذلك يسعدنا تصريح قايد أن هذا الزمن انتهى، ونحن مع هذا الأمر”.