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مقري: “لا أمل لنجاح مبادرة التوافق الوطني بدون ضمانات المؤسسة العسكرية”

الوطني
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مقري: “لا أمل لنجاح مبادرة التوافق الوطني بدون ضمانات المؤسسة العسكرية”
بقلم سميرة.ل

يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنه لا امل لنجاح مبادرة التوافق الوطني بدون ضمانات المؤسسة العسكرية.

وقال: “لا أمل لنجاح مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حمس، بدون ضمنات المؤسسة العسكرية”.
وأضاف: ” نحن لم نقل أن على الجيش أن يتدخل في الشؤون السياسية، لم نتحدث مطلقا أنه على الجيش ان يجلس مع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة”.
وتابع: “لكن في الحقيقة، وبالعودة إلى الوراء الجيش كان في قلب السياسة، كان هو من يوقف الصراعات السياسية، ويختار الرئيس، والأمثلة كثيرة”.
وقال أيضا: ” من أنهى عهد بن بلة، من جلب الشاذلي ليكون رئيسا، من أنهى أزمة التسعينات، لذلك يسعدنا تصريح قايد أن هذا الزمن انتهى، ونحن مع هذا الأمر”.


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