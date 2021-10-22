مقري: ماكرون لم يقدم أي عمل بطولي للجزائر باعترافه بجرائم 17 أكتوبر

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. لم يقدم أي عمل بطولي للجزائر باعترافه بجرائم 17 أكتوبر.

وأفاد مقري “جرائم 17 اكتوبر جريمة إنسانية ضد الجزائريين. ماكرون لم يقدم أي عمل بطولي للجزائر باعترافه بجرائم 17 اكتوبر. بل هي خدمة واعتراف للوبيات اليهودية في فرنسا”.

وتابع “مآسي الانتخابات التي نعيشها في الجزائر لا يعني انها ستوقفنا عن النضال”.