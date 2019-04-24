مقري.. ملاحقة الفاسدين لا يجب أن يكون ظرفيا مثل الخليفة وسوناطراك

ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، حملة ملاحقة الفساد، التي تضم الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية.

وأوضح مقري، في بيان للحركة، أن هؤلاء المفسدين سيطروا على المال والنشاط الاقتصادي، قديما وحديثا بامتيازات عظيمة واستغلال النفوذ.

وأكدت حمس، على ضرورة أن يكون ملف الفساد وسيلة لتعطيل مطالب الحراك الشعبي، التي أساسها التغيير الشامل.

وأضاف البيان، أنه”لا يجب أن تكون حملة مكافحة الفساد ظرفية تؤدي بعديا إلى تبرئة الفاسدين أنفسهم”.

تابعا “مثل ما وقع مع ملفات الخليفة وسونطراك والطريق السريع.”

ودعت الحركة إلى استمرار الحراك الشعبي، والحفاظ على سلميته وحمايته.

كما طالبت الحركة باحترام وتجسيد الإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على العهد البوتفليقي لا سيما في إدارة المرحلة الانتقالية.

بالإضافة إلى ضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني.

جزء من بيان حركة مجتمع السلم

“تؤكد الحركة بأن ضابط مواقفها وخطابها أمران اثنان”.

“احترام وتجسيد الإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على العهد البوتفليقي لا سيما في إدارة المرحلة الانتقالية”.

“ضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني.”

“تثمن الحركة حملة ملاحقة الفساد والمفسدين،لا سيما الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية،وتشكلت كأقلية مسيطرة على المال والنشاط الاقتصادي،قديما وحديثا”.

“بالامتيازات العظيمة والفساد واستغلال النفوذ وتؤكد بهذا الخصوص على ما يلي”.

“لا يجب أن يكون،ملف مكافحة الفساد وسيلة،لتعطيل مطالب الحراك الشعبي،بضرورة التغيير الشامل كما يجب أن يشمل كل الفاسدين،والمفسدين دون استثناء”.

“لا يجب أن تكون حملة مكافحة الفساد ظرفية،تؤدي بعديا إلى تبرئة الفاسدين أنفسهم،مثل ما وقع مع ملفات الخليفة وسونطراك،والطريق السريع”.

“يجب ضمان استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد من خلال إقامة مؤسسات سيدة، شرعية”.

“وذات مصداقية برلمانية، وحكومية تخصصية، وقضائية، ومدنية، وإعلامية، تحميها وتقيمها الإرادة الشعبية. ”

“تعبر الحركة عن مخاوفها،من العواقب الوخيمة لخيبة الأمل الجماهيرية،في حالة التعنت على فرض سياسة الأمر الواقع،والاستمرار في عدم الاستجابة،لمطالبه المعقولة،والبسيطة،والعقلانية”.

“وتؤكد،بأن عودة الشعب،إلى حالة الإحباط،والانكفاء على الذات،والابتعاد،عن الاهتمام،بالشأن العام،التي كان عليها،قبل الحراك الشعبي”.

“ستكون،على المدى القريب،والمتوسط،خطيرة،على استقرار البلد،ومانعة لتطويره،وازدهاره.”