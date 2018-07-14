مقري يدعو قايد صالح لحل الأزمة الجزائرية

دعى اليوم السبت رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري، الفريق أحمد قايد صالح إلى المساهمة في الإنتقال الآمن والسلس لنظام ديموقراطي، كون هذا الأخير رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي.

وقال مقري خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم بالمرادية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوضعين الإقليمي والدولي بالمرادية، أنّ على المؤسسة العسكرية ان تكون طرفا في حل الازمة الجزائرية.

وأضاف رئيس حركة “حمس” أنّ العهدة الخامسة في تراجع نتيجة التغييرات والاقالات على مستوى أجهزة الدولة.

موضحا أنّ أشهر تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية ولا يزال الغموض والترقب سيد الموقف في المشهد السياسي.