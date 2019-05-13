مقري يستبعد إجراء رئاسيات 4 جويلية ويدعو لمرحلة انتقالية عمرها 6أشهر

استبعد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إجراء رئاسيات 4 جويلية المقبل، داعيا لمرحلة انتقالية عمرها 06 أشهر.

ولدى حلوله على منتدى يومية المجاهد، اليوم الإثنين، قال مقري ” لا أعتقد أن تكون رئاسيات بتاريخ 4 جويلية، وبالنسبة لمشاركتنا فيها، فإن مجلس الشورى الوطني هو من سيفصل”.

واقترح مقري مرحلة انتقالية، تدوم 6 أشهر، يعدل فيها قانون الانتخابات، مؤكدا أن حمس مع جميع الشخصيات التي اقترحها الحراك لقيادة المرحلة الانتقالية.

وفي حديثه عن رفض المشاورات، مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أشار أنه رفضها احتراما لرغبة الشعب.