مقري يعزي عائلة الفريق احمد قايد صالح

قدم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين، تعازيه الخالصة، لعائلة الفقيد الفريق احمد قايد صالح.

وجاء في تعزية مقري “وَبَشّر الصَّابرينَ الذين إذَا أصَابتْهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إنَّا لله وَإنَّا إلَيْه رَاجعُون أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ“.

“ببالغ الحزن والأسى بلغنا نبأ وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد “الفريق أحمد قايد صالح”.

“وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي وباسم جميع مناضلي حركة مجتمع السلم بالتعازي الخالصة لأهله وذويه ورفقائه في الثورة التحريرية، ولكافة الشعب الجزائري”.

“سائلا الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق جميع أهله وذويه الصبر والسلوان”.

“لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار”.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”