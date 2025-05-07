مقصية غويري مرشحة لجائزة أفضل هدف في فرنسا

رشّح الموقع الرسمي للدوري الفرنسي “الليغ1″، هدف لاعب “الخضر” ونجم أولمبيك مارسيليا، أمين غويري، بمقصية رائعة، للتتويج بجائزة هدف الموسم.

وكان غويري، المتألق مع “لوام” الذي التحق به جانفي الماضي، قادما من رين، قد تألق بمقصية عالمية، في مرمى بريست، شهر أفريل الماضي، حينما قاد فريقه لفوز كاسح بنتيجة 5-1. سجل منها “هاتريك”، برسم الجولة الـ 31 من “الليغ 1”.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، قائمة من 5 أسماء للتنافس على جائزة أفضل هدف في موسم 2024-2025، تتقدمهم مقصية أمين غويري.

ويعد الفرانكو جزائري، مغناس أكليوش، نجم موناكو الفرنسي، أبرز منافسي غويري، على جائزة أفضل هدف. بفضل مقصيته في مرمى نادي رين، ضمن الجولة الـ 19.

وإلى جانب غويري، وأكليوش، ضمت قائمة أفضل هدف في “الليغ1” هذا الموسم. كلاًّ من هدف لو بول، لاعب أونجي، وهدف سانتوس لاعب ستراسبورغ، بالإضافة إلى هدف سيمون، لاعب نانت.