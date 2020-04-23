مكاتب بريد الجزائر تفتح أبوابها غدا الجمعة عبر 7 ولايات

أعلن بريد الجزائر اليوم عن فتح مكاتبه غدا الجمعة لاستكمال تقاضي منح رمضان وإعانات الدولة وكذا معاشات المتقاعدين عبر 7 ولايات.

واوضح بيان ذات المؤسسة، أن قرار فتح مكاتبها يوم الجمعة استثنائي ويشمل 7 ولايات، كما جاء تزامنا مع أيام الشهر الفضيل.

وأضاف البيان أن الولايات المعنية بفتح مكاتبها غدا هي:

كل من ولاية تمنراست، الوادي، وهران، غليزان، مستغانم، بومرداس، الطارف.

ويدخل هذا الإجراء في اطار المجهودات الوطنية الرامية إلى خدمة ومرافقة المواطن في هذه الظروف الاستثنائية.

ومن أجل استكمال عملية سحب هذه الأموال في أحسن الظروف.