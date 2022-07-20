مكافحة الحرائق: تكوين ضباط من بلدان عربية وإفريقية

أطلقت الحماية المدنية دورة تكوين تطبيقية للتحكم في قيادة عمليات مكافحة الحرائق لفائدة 25 ضابطا من بلدان عربية وإفريقية.

وقال المكلف بالإتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أن الأمر يتعلق بتكوين تطبيقي يخص قيادة عمليات مكافحة حرائق الغابات. التي تتوفر عليها ولاية البويرة. بالنسبة للفوج الأول من الضباط الذين قدموا من بلدان إفريقية و عربية. من بينها “السنغال و كوت ديفوار والنيجر و الكاميرون وغينيا وطوغو و لبنان”.

وقال العقيد فاروق عاشور في تصريح “لـوأج”، أن هذا الفوج الأول من ضباط الحماية المدنية لهذه البلدان، قد حظي أمس الثلاثاء باستقبال على مستوى مقر المديرية المحلية للحماية المدنية بالبويرة. حيث تلقوا درسا نظريا مقتضبا حول التدخل الميداني في حالة حدوث حريق للغابات. قبل أن يتم توزيعهم على الموقع الغابي لتيكبوشت لإجراء تمرين تكتيكي حول القيادة.

وأشار فاروق عاشور، إلى أن هذا التكوين يندرج في إطار تعزيز العلاقات بين المنظمة الدولية للحماية المدنية و الدفاع المدني و الحماية المدنية الجزائرية. في مجال التكوين المتخصص في ادارة التدخلات الكبرى”. على غرار الحرائق وقد تم على مستوى موقع تيكبوشت تسخير إمكانيات ووسائل مادية معتبرة. حيث تم انشاء مركز قيادة عملياتية وكذا مركز لتجميع العتاد.

كما سيتم إستقبال فوج ثاني من المتربصين من بلدان افريقية و عربية كذلك.على غرار “الاردن و عمان و موريتانيا و فلسطين و لبنان و العربية السعودية و تونس و مملكة البحرين و السنغال و النيجر و طوغو و الكاميرون وكوت ديفوار و غينيا. و ذلك ابتداء من الاسبوع المقبل من أجل إجراء هذا التكوين رفيع المستوى. حسب توضيحات ذات المسؤول في الحماية المدنية.

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