مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت خلال يومي عيد الفطر

أعلنت إتصالات الجزائر،اليوم الإثنين، لزبائنها إلى الإستفادة من مكالمات مجانية غير محدودة من الثابت نحو الثابت خلال يومي عيد الفطر

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإن إتصالات الجزائر تسعى لمقاسمة فرحة العيد مع الأحباب والأقارب من خلال منح تخفيضات على أسعار المكالمات

نحو جميع شبكات الهاتف المحمول، بسعر 01 دج فقط/30 ثانية 24 سا / 24 بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار المكالمات نحو الثابت الدولي

بسعر 03 دج/الدقيقة، وهو ما يعادل سعر المكالمة المحلية إبتداء من الدقيقة الثالثة (03)، وذلك خلال يومي العيد بالنسبة

للوجهات التالية : فرنسا، إيطاليا، المغرب، ألمانيا، الصين، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا.

كما أعلنت إتصالات الجزائر أنه خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، سيكون عمال المؤسسة من التجاريين والتقنيين مجندين

بهدف ضمان إستمرارية الخدمة، إصلاح التعطلات وصيانة الشبكة طيلة هذا اليوم المبارك، يضيف المصدر ذاته .

في حين ستفتتح الوكالات التجارية الرئيسية لإتصالات الجزائر أبوابها من 10 سا إلى 15 سا خلال اليوم الثاني من عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني.

وهذه هي الوكالات التجارية المعنية بهذه المواقيت هي :

على مستوى الجزائر العاصمة : واد السمار، برج الكيفان، القبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس،الشراقة، باب الوادي،الأبيار وزرالدة.

على مستوى الولايات الأخرى : الوكالات التجارية الرئيسية