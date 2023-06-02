مكالمات مجانية من جازي للحجاج

أهدى متعامل الهاتف النقال في الجزائر جازي مكالمات هاتفية مجانية للحجاج خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة.

وكشفت شركة جازي عن رصيد مجاني قدره 300 دقيقة من المكالمات نحو “جازي” للحجاج من اجل التواصل تواصل مع عائلتكم طوال فترة الحج. وذلك بمجرد وصولهم إلى السعودية.

واضاف البيان أن زيادة على 300 دقيقة نحو جازي تهدي الشركة للحجاج أيضا شريحة مجانية إلكترونية مسبقة الدفع يتحصل عليها عبر نقاط بيع جازي.

وحسب بيان الشركة عبر حسابها على الفيسبوك اطلقت باقة جديدة للتجوال “Roaming” اخاصة بالحج. والتي تحتوي على إمتيازات مغرية للحجاج منها الغستفادة من ارصدة مجانية للانترنت والمكالمات نحو جازي وايضا المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة.

وتنقسم باقة التجوال على النحو التالي:

يستفيد الحاج من 1 جيغابايت إنترنت صالحة لمدة 7 أيام مقابل 1000 دينار.

يمكن للحاج الحصول إلى 1 جيغابايت من الإنترنت و15 دقيقة من المكالمات نحو جازي. وأيضا 30 دقيقة من المكالمات الواردة بالإضافة إلى 30 رسالة نصية، وكلها صالحة لمدة 7 أيام مقابل 2000 دينار.

في حين يستفيد الحاج من باقة إنترنت 3 جيغابايت صالحة لمدة 30 يومًا مقابل 3000 دينار.

كما تتمنى جازي لحجاجنا الميامين حج مبرور.