مكانة سليماني باتت مهددة في أندرلخت!

باتت مكانة الدولي الجزائري إسلام سليماني، في ناديه أندرلخت البلجيكي، مهددة في ظل انتفاضة منافسه المباشر، على مكانة أساسية في مخططات المدرب بريان ريمر.

وغاب مهاجم الخضر، عن لقاء فريقه أمس الأحد، أمام المضيف يوبين، برسم الجولة الـ 31 من الدوري المحلي، بداعي الإصابة، وعوضه منافسه المباشر بينيتو رامان، الذي نجح في إهداء فوز ثمين لأندرلخت بهدف في الدقيقة الـ 51.

وعنون موقع “walfoot” مقاله الخاص بانتفاضة بديل سليماني. قائلا: “لا سليماني..لا حفلة؟ أثبت بينيتو رامان أننا مخطئون”

وأشاد الموقع البلجيكي، بالمستوى الذي أبان عنه بينيتو رامان، مبرزا بأن الأخير كان مهما للغاية في غياب سليماني، ونجح في الوصول إلى هدفه الخامس هذا الموسم.

كما نشر المصدر ذاته. تصريحات للمدرب بريان ريمر. الذي أثنى بدوره بما قدمه المهاجم رامان، الذي سجل هدفين رفض الحكم أحدهما بداعي التسلل.

وقال مدرب أندرلخت: “بينيتو وإسلام لاعبان مختلفان..نعتقد أنه يمكننا جعل الحياة أسهل لبينيتو من خلال البناء بشكل أفضل من الخلف. وهو ما تمكنا من القيام به في بعض الأحيان”.

كما واصل ريمر، التنويه بمستوى منافس سليماني قائلا: “سرعان ما أصبحت اللعبة جسدية للغاية مع يوبين وبالطبع. في هذه الحالات. يعتبر سليماني أحد اللاعبين غير المتحركين. ورامان يكافح أكثر في هذه المواقف، لقد قام بعمله وسجل هدفا رائعا.”