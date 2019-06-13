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مكتب “الأرندي” يُعزي عائلة السعيد عبادو

الوطني
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مكتب “الأرندي” يُعزي عائلة السعيد عبادو
بقلم شهرزاد مزياني

تقدم مكتب التجمع الوطني الديمقراطي ، بالتعازي لعائلة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو ، الذي وافته المنية امس الاربعاء عن عمر يناهز 84 سنة .

وجاء في بيان للمكتب الوطني لحزب الارندي : ” تلقى اعضاء المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة  المغفور له السعيد عبادو ، الامين العام لمنظمة المجاهدين وعضو المكتب الوطني للحزب طيّب الله مثواه “.

وتابع البيان ، “لايسع أعضاء المكتب الوطني، في هذه اللحظات العصيبة أصالة عن نفسه ونيابة عن مناضلي واطارت الحزب باسمى عبارات المواساة والعزاء، داعيا من المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد  برحمته الواسعة “.


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