مكتب “الأرندي” يُعزي عائلة السعيد عبادو

تقدم مكتب التجمع الوطني الديمقراطي ، بالتعازي لعائلة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو ، الذي وافته المنية امس الاربعاء عن عمر يناهز 84 سنة .
وجاء في بيان للمكتب الوطني لحزب الارندي : ” تلقى اعضاء المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المغفور له السعيد عبادو ، الامين العام لمنظمة المجاهدين وعضو المكتب الوطني للحزب طيّب الله مثواه “.
وتابع البيان ، “لايسع أعضاء المكتب الوطني، في هذه اللحظات العصيبة أصالة عن نفسه ونيابة عن مناضلي واطارت الحزب باسمى عبارات المواساة والعزاء، داعيا من المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة “.
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