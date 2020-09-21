مكتب البرلمان يحيل 4 مشاريع على اللجان المختصة والتصويت عليها الخميس المقبل

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، إجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس.

واستهل المكتب أشغاله بإحالة أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها حيث يتعلق الأمر:

– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما.

– مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

– مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

هذا وضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، يخصص جدول أعمالها للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد،

ومناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018،

يليه التصويت دون مناقشة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات،

وأيضا على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

وعقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف ثلاثة نواب إثر شغور مناصبهم، كما بلّغ طلبي استقالة نائبين من التشكيلتين السياسيتين اللتين ينتميان إليهما.

وفي الأخير، درس المكتب مشروع الميزانية المعدلة للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2020.