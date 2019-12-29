مكتب السراج ينفي صحة مقاطع فيديو تظهر تواجد مقاتلين سوريين في ليبيا

نفي مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، صحة مقاطع فيديو تظهر تواجد مقاتلين سوريين في أحد المعسكرات التابعة للحكومة الليبية.

وذكر المكتب في بيان له أن اللقطات من إدلب السورية.

وأوضح البيان أن التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لمجرم الحرب حفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم على انهم في ليبيا.

وأضاف البيان أنه تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

وتابع البيان أن حكومة الوفاق الوطني تؤكد ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات ، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي.