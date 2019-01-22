«مكتتبو عدل سيتابعون إنجاز شققهم بالبورطابل بداية من اليوم»

قال إن التطبيق جاء للقضاء على البيروقراطية.. وزير السكن:

«تطبيق على الهاتف النقال يسمح لهم بمتابعة تقدم الأشغال وتوقفها من دون تنقل»

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إطلاق مصالحه ممثلة في وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، لتطبيق عبر الهواتف الذكية.

يمكن من خلاله للمكتتبين الاطلاع ومتابعة وضعية شققهم في المشاريع السكنية مستقبلا، في إطار برنامج «عدل 2».

وقال طمار في تصريح له، أمس، على هامش حضوره للجلسات الوطنية للسياحة، التي تم تنظيمها بنادي الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

إن التطبيق الذكي على الهواتف الذي قام استحداثه مهندسون جزائريون تابعون للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» سيدخل حيز الخدمة بداية من اليوم.

وسيوفر هذا التطبيق، حسب المسؤول الأول عن قطاع السكن، عبد الوحيد طمار، كل المعلومات عن المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج «عدل».

خاصة فيما تعلق بتقدم الأشغال والأجل المحددة للتسليم، وحتى مستوى الأشغال أثناء حدوث أية اضطرابات جوية أو عراقيل.

فضلا عن إعطائهم بصورة تقريبية الآجال المحددة من قبل الجهات المختصة بآجال التسليم.

وحسب ذات المسؤول، فإن هذا التطبيق الإلكتروني على هواتف المكتتبين سيمكنهم من تتبع سير الأشغال على مستوى شققهم وتفادي التنقل للورشات للإطلاع على نسبة الأشغال.

مما سيمنحهم راحة أكثر في انتظار إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لصالح كل المكتتبين في كل البرامج والصيغ السكنية الأخرى.

وكان وزير السكن قد صرح في وقت سابق، بأن كل الصيغ السكنية والمشاريع وورشات الإنجاز .

سيتم متابعتها مستقبلا إلكترونيا عبر مواقع مخصصة للشركات المشرفة على الإنجاز، وهذا لتخفيف الضغط على الإدارة والمشقة على المكتتبين.