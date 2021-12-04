مكتتبو “عدل 2” يحتجون أمام موقع 1500 مسكن في العلمة بسطيف

اشتكوا من تسليمهم مساكن بلا كهرباء وغاز وماء

نظم، أمس، مكتتبو “عدل 2” في العلمة بسطيف، وقفة احتجاجية أمام موقع 1500 سكن.

وحسب عدد من المحتجين الذين تحدثوا لـ “النهار”، فإن تنظيمهم لهذه الوقفة التي دعت إليها جمعية مكتتبي “عدل 2” في العلمة، جاء بعد عديد المشاكل والصعوبات التي يواجهونها، حيث صرحوا أن السكنات المسلمة في موقع 1500 لا تتوفر على ضروريات الحياة الكريمة، من كهرباء وغاز وماء، على الرغم من تسليمها منذ حوالي شهر.

وأضاف المكتتبون أنهم تلقوا وعودا كثيرة من المسؤولين من الوكالة الوطنية “عدل” في الجزائر العاصمة بضرورة النظر في إشكالهم، لكن لا حياة لمن تنادي.

من جهة أخرى، أكد مكتتبون آخرون من العلمة، أنه تم توجيههم إلى سكنات “تينار” في سطيف، بعدما فتحت المديرية العامة لوكالة “عدل” الموقع الخاص بشهادات التخصيص، أين تفاجأ الجميع بمنحهم شهادات التخصيص بموقع “تينار”، وهو ما رفضه المكتتبون جملة وتفصيلا، لكون الوكالة وعدتهم بالعمل بمكان الإقامة ثم الرقم الكرونولوجي، وهذا يضاف إلى 33 مكتتبا من مدينة العلمة الذين تم توجيههم إلى سكنات “تينار”، والذين تلقوا وعودا بتحويلهم إلى موقع 1500 سكن في العلمة الذي لم يسلم كليا، لكن – حسبهم – كل الوعود كانت كاذبة، فيما طالبت الفئة المتأخرة من المكتتبين الذين من المفترض أن يستفيدوا من سكناتهم في موقع 595 مسكن بحي “دنفير”، الذي تجري به الأشغال منذ مدة، بضرورة منحهم سكناتهم بمدينة العلمة وعدم تهجيرهم إلى مواقع أخرى، التي تبعد عن مقرات عملهم، وهذا من خلال العمل بمبدأ الإقامة مثلما وعدهم وزير السكن، وقد طالب المحتجون من والي سطيف، كمال عبلة، بضرورة التدخل والنظر في انشغالاتهم المطروحة وإيجاد حل لمشاكلهم التي أرقتهم منذ أكثر من 8 سنوات.

وفي انتظار تدخل المعنيين، يبقى المكتتبون في معاناة يومية للمطالبة بحقوقهم والحصول على سكناتهم التي دفعوا أشطرها منذ سنوات.