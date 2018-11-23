ملال:”أطالب السلطات العليا بالتدخل لردع دكتاتورية مدوار”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أن منعه من دخول ملعب 20 أوت 1955 بالبرج أمسية اليوم الجمعة غير قانوني.

وقال “ملال” في الندوة الصحفية التي عقدها عقب لقاء أهلي البرج ضد شبيبة القبائل:”منعي اليوم من دخول الملعب غير قانوني.. هذه دكتاتورية وأطالب السلطات العليا بالتدخل”.

“سأودع شخصيا ملف لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم لإسترجاع حقي.. وإذا إستمر الوضع على هذا النحو في مرحلة العودة لن نشارك في البطولة”.

“اليوم نحن مستهدفون من المافيا التي تحكم كرة القدم الجزائرية.. مدوار عدو شبيبة القبائل ويُريد تحطيمنا بشتى الطرق”.