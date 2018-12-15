ملال: “لن نتبع سياسية الأندية التي ترفع قيمة اللاعبين في الميركاتو”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، أن إدارته ستأخذ كامل وقتها في هذا الميركاتو، لانتقاء اللاعبين الأنسب، ولن تنساق مع سياسة بعض الأندية التي ترفع قيمة اللاعبين في هذه الفترة.

وصرح ملال في هذا الخصوص: “الميركاتو الشتوي، انطلق رسميا اليوم، ونحن نعمل في روية، وبكل سرية، في هذه الفترة”.

وأضاف: “نحن نؤمن بسياسة الإعتماد على اللاعبين الشبان، ولا نتبع الأندية التي تعمل على رفع قيمة اللاعبين”.

وتابع: “شبيبة القبائل، هي من تصنع الأسماء للاعبين، وليس العكس، وسنواصل في سياستنا بالإعتماد على اللاعبين الشبان”.

وأردف شريف ملال: “استقدمنا لحد الآن لاعب واحد يملك امكانيات جيدة، وبإمكانه تقديم الإظافة اللازمة للفريق”.