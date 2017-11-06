ملال يتهم أزلاف بتحويل شبيبة القبائل إلى شركة خاصة به

الرياضة
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ملال يتهم أزلاف بتحويل شبيبة القبائل إلى شركة خاصة به
بقلم كريم.تيغرمت

فتح رجل الأعمال، شريف ملال، النار على المسير الحالي لشبيبة القبائل مليك أزلاف، مُحمّلا إياه مسؤولية ما يحدث في الفريق.

وصرح ملال لـتلفزيون “النهار”: “الأمور في شبيبة القبائل تسيير بطريقة عشوائية وغير قانونية، ومليك حول شبيبة القبائل إلى شركة أزلاف”.

وأضاف: “التقيت بأزلاف في فرنسا، شرحت له مشروعي، ووعدني بتسهيل الأمور فور عودته للوطن، لكنه أخلف بوعده”.

وتابع: “رفضوا العمل معي لأنهم يعلمون أنني أتيت للعمل لفائدة شبيبة القبائل، ولن يكون هناك مكان للإنتهازيين معي”.

وأردف: “ّسامي إدريس، هو رئيس النادي الهاوي وهو من يحق له الحديث عن فتح رأس مال الشركة وليس أزلاف”.

كما تحدث ملال عن الشركة الإيطالية مضيفا: “أزلاف والمستثمرين الإيطاليين كذبوا على أنصار شبيبة القبائل وضيعوا شهرين على الفريق”.

وتحدى ملال الإدارة الحالية قائلا: “الفريق مدان بـ32 مليار، ولو يفتحوا رأس مال الشركة سيعرفون من هو شريف ملال”.

وأضاف: “أنا مستعد لإمضاء عقد لمدة 5 سنوات في شبيبة القبائل وإن فشلت مستعد لمغادرة النادي”

وختم شريف ملال بالقول: “أطالب سامي إدريس، رئيس النادي الهاوي بالتدخل لفتح رأس مال شبيبة القبائل لإنقاذ الفريق”.

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