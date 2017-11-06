فتح رجل الأعمال، شريف ملال، النار على المسير الحالي لشبيبة القبائل مليك أزلاف، مُحمّلا إياه مسؤولية ما يحدث في الفريق.

وصرح ملال لـتلفزيون “النهار”: “الأمور في شبيبة القبائل تسيير بطريقة عشوائية وغير قانونية، ومليك حول شبيبة القبائل إلى شركة أزلاف”.

وأضاف: “التقيت بأزلاف في فرنسا، شرحت له مشروعي، ووعدني بتسهيل الأمور فور عودته للوطن، لكنه أخلف بوعده”.

وتابع: “رفضوا العمل معي لأنهم يعلمون أنني أتيت للعمل لفائدة شبيبة القبائل، ولن يكون هناك مكان للإنتهازيين معي”.

وأردف: “ّسامي إدريس، هو رئيس النادي الهاوي وهو من يحق له الحديث عن فتح رأس مال الشركة وليس أزلاف”.

كما تحدث ملال عن الشركة الإيطالية مضيفا: “أزلاف والمستثمرين الإيطاليين كذبوا على أنصار شبيبة القبائل وضيعوا شهرين على الفريق”.

وتحدى ملال الإدارة الحالية قائلا: “الفريق مدان بـ32 مليار، ولو يفتحوا رأس مال الشركة سيعرفون من هو شريف ملال”.

وأضاف: “أنا مستعد لإمضاء عقد لمدة 5 سنوات في شبيبة القبائل وإن فشلت مستعد لمغادرة النادي”

وختم شريف ملال بالقول: “أطالب سامي إدريس، رئيس النادي الهاوي بالتدخل لفتح رأس مال شبيبة القبائل لإنقاذ الفريق”.