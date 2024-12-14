ملايين السوريين يواصلون الاحتفال بإسقاط نظام الأسد

يواصل الملايين من المواطنين السوريين، احتفالاتهم بإسقاط نظام الأسد، في معظم مدن البلاد، ولا سيما في العاصمة دمشق ومحافظات حلب واللاذقية ودرعا وحماة.

وحسب وكالة الأناضول تجمع العديد من السوريين في ساحات المدن المحتفلة إثر أول صلاة جمعة عقب سقوط النظام. وسار المواطنون الذين ملأوا الساحات الكبرى في المدن حاملين “علم الثورة السورية”. ورددوا هتافات تمجد “الحرية” و”سوريا الجديدة”.

وفي وقت سابق، هنأ قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، السوريين بإسقاط نظام البعث، ودعاهم إلى الساحات للاحتفال.

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