ملتحٍ يوجه طعنات لشاب بسبب قضية شرف ثم يختبئ داخل مسجد في خميس مليانة !

وجه له طعنتين في الظهر داخل مقهى قرب محطة المسافرين

شهدت مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، بعد صلاة المغرب من يوم أول أمس السبت، حادثة اعتداء عنيف تعرض خلالها شاب في الثلاثينات من عمره، إلى محاولة قتل إثر تلقيه طعنات بآلة حادة من طرف شخص آخر.

وروى شهود عيان تواجدوا بمكان الحادث لـ «النهار»، أن جريمة محاولة القتل وقعت بعد صلاة المغرب من ليلة أول أمس، حيث تتبع الجاني وهو شخص ملتحٍ، الضحية إلى داخل مقهى موجود قرب محطة نقل المسافرين بنفس المدينة ووجّه له طعنتين بسلاح أبيض إلى الظهر.

وهو المشهد الذي دفع بأحد المواطنين إلى التدخل وضرب الجاني بكرسي من الخلف لمنعه من مواصلة الاعتداء.

وقد قام المعتدي بمحاولة الفرار بعد تنفيذ جريمته، حيث لجأ إلى الاختباء داخل مسجد «النصر» المجاور، قبل أن يقوم مواطنون بطرده منه وإخراجه وتسليمه إلى مصالح الأمن التي طوقت موقع الحادثة في فترة وجيزة.

وقال شهود العيان إن الجاني تفوّه عدّة مرات عند إلقاء القبض عليه وعلى مسمع ومرأى العديد ممن تواجدوا بعين المكان، بأن الأمر يتعلق بقضية شرف.

وقد جرى إسعاف الضحية الذي سقط بعد حوالي 500 متر قطعها بنفسه متجها نحو المستشفى، أين تم تحويله إلى أحد مستشفيات العاصمة، لتتم إعادته بعد تلقيه الإسعاف الضروري وإبعاده عن دائرة الخطر.

حيث ما يزال يرقد بمستشفى خميس مليانة لتلقي العلاج، فيما باشرت أجهزة الأمن تحقيقها للوقوف على الملابسات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء محاولة القتل تلك.