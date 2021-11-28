ملزي ونجليه وأويحي وسلال أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم

سيمثل اليوم الأحد أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، المتهم الموقوف عبد الحميد ملزي، مدير اقامة الدولة موريتي سابقا.

كما سيمثل أيضا نجليه سليم وأحمد، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال. بالإضافة إلى عدد من الإطارات والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجويه الجزائرية المتهم غير الموقوف “بخوش علاش. والرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر المتهم أحمد شودار.

وسيمثلون للمحاكمة مجددا بعد استئناف الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة.

ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع، وإساءة استغلال الوظيفة. في قضية إنجاز خمسة مشاريع حيوية، كبدت الخزينة العمومية خسائر جمة، قاربت يقارب 17 مليار دج.

وتأتي محاكمة المتهمين أمام هيئة المجلس، بعدما تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين 6سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ. مع مصادرة جميع الاملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.

كما الزمت المحكمة في الدعوى المدنية، تعويضا ماليا قدره مليون دج لاقامة الدولة و20 مليون دج للخزينة العمومية.

وحسب الخبرة التقنية والعلمية المنجزة في القضية، فقد خلصت أن المتهمين، تم متابعتهم بعد ثبوت تبديد أموال عمومية طائلة. في أعقاب ابرام صفقات مخالفة للتشريع، تخص خمس مشاريع حيوية ضخمة.

أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون. وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة، تم ابرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال، وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14\320.

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برمجت محكمة سيدي امحمد باويحيى مع رجل الأعمال خربوش للمحاكمة يوم 6 ديسمبر بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار فإن ملف قضية رجل الأعمال “خربوش”، متعلق بشركة “أڤرو أندوست ري”.

وتتمحور القضية حول الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال خربوش متخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحال تتواجد على مستوى الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والإقتصادي.

يوسفي وإطارات بوزارتي الصناعة والفلاحة وولاة متابعين مع أويحي

حيث يتابع فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

كما يتابع في القضية أيضا إلى جانب ولاة للجمهورية 21 إطارا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.

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