ملعب “استاد 974” يحتضن آخر مباراة في المونديال قبل تفكيكه وشحنه

يحتضن ملعب “إستاد 974” بقطر آخر مباراة له، اليوم الاثنين، التي تجمع بين البرازيل و كوريا الجنوبية في مونديال قطر.

وكشف موقع “أورو نيوز” أن مباراة اليوم ستكون الأخيرة للملعب المركّب من “الحاويات”. أين سيختفي بشكل نهائي بعد تفكيكه من قبل المسؤولين.

ويعتبر “ستاد 974” أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، الذي حصل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

كما أكد خبراء في وقت سابق ، أن الملعب الذي حيّر العالم تم بناؤه جزئيا من الحاويات قرّر شحنه إلى دولة أخرى.

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