ملعب “علي لابوانت” يحتضن أول مباراة رسمية

احتضن صبيحة اليوم الجمعة الـ 14 جوان 2024، ملعب “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدويرة، أول مباراة رسمية، وذلك، تنفيذا لأوامر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي.

واستقبل تشكيلة رديف مولودية الجزائر، نظيرتها من مولودية وهران، صبيحة اليوم. بملعب “علي لابوانب” برسم الجولة الـ 30 والأخيرة، من بطولة الرديف، لهذا الموسم.

وكتب لاعب المولودية، عمار العرفي، اسمه بأحرف من ذهب. بعدما سجّل أول هدف في ملعب العميد الجديد، في الدقيقة 75، وهو الهدف الوحيد في اللقاء، إلا أنه لم يكن كافيا لإهداف فريقه لقب البطولة.

للإشارة فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كان قد أهدى ملعب الدويرة الجديد، لفريق مولودية الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ 100 لتأسيس النادي، الموافقة لـ 7 أوت 2021.