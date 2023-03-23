ملفات الاستيراد العالقة.. تعليمات وزارية مستعجلة وصارمة

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات صارمة واستعجالية بشأن ملفات الاستيراد العالقة.

كما أمر وزير التجارة، بضرورة تسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة، وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا. بالإضافة إلى تحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، والعمل على حماية المنتوج المحلي.

للإشارة، قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بزيارة لمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس). حيث استمع الوزير إلى عرض شامل حول مهام وكالة “الجكس”.

كما تم تقديم في هذا الإطار شروحات مفصلة حول المنصة الرقمية لمتابعة طلبات الاستيراد.

جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل