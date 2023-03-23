ملفات الاستيراد العالقة.. تعليمات وزارية مستعجلة وصارمة
أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات صارمة واستعجالية بشأن ملفات الاستيراد العالقة.
كما أمر وزير التجارة، بضرورة تسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة، وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا. بالإضافة إلى تحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، والعمل على حماية المنتوج المحلي.
للإشارة، قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بزيارة لمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس). حيث استمع الوزير إلى عرض شامل حول مهام وكالة “الجكس”.
كما تم تقديم في هذا الإطار شروحات مفصلة حول المنصة الرقمية لمتابعة طلبات الاستيراد.
وزير التجارة الجديد يصدر جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل
جملة من التعليمات لمواجهة أزمة الزيت والسميد وغلاء أسعار البصل
ترأس اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ، بمقر الوزارة ، اجتماعا تنسيقيا مع اطارات ومدراء القطاع، وكذا مسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية .
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تناول الاجتماع التحضيرات الجارية عشية شهر رمضان الكريم ،وعديد القضايا المتعلقة بالقطاع.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير توجيهات بتحرير خروج السلع والبضائع والمعدات. الموجهة للمصانع المتواجدة على مستوى الموانئ ، خاصة المتحصلة على رخص الإستيراد. تسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الإقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم . تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين.
وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، أمر الوزير بمضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد الواسعة الإستهلاك. لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد . واشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية. والتفريغ الفوري لمخزونات الخضر خاصة منتوج البصل بهدف خفض أسعاره في السوق وكذا الفواكه المخزنة.