ملف الحراقة.. محور محادثات بلجود مع نظيرته الإيطالية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، أنه تطرق لمشكل الحراقة مع نظيرته الإيطالية.

وأكد بلجود، على هامش لقائه مع وزيرة الداخلية الإيطالية، أن تم التطرق خلال اللقاء “إلى إشكال الحراقة”.

وقال بلجود أن “عدد الحراقة الجزائريين المتواجدين بإيطاليا عدد قليل جدا مقارنة بالدول الأخرى”.

مؤكدا أن “الجزائر تتحمل المسؤولية وتتخذ كامل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “تطرق ايضا إلى سبل تطوير العلاقات في مختلف الميادين بين البلدين”.

وأضاف بلجود أنه تطرق ايضا إلى عدة جوانب تهم البلدين.