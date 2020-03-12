ملف عبد الغني هامل أمام محكمة سيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي

تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد في اليوم الثاني على التوالي ملف قضية الفساد التي تورط فيها المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل رفقة عائلته.

وعدد من مسؤولين سابقين وولاة سابقين ووزراء سابقين وهم وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف بعدما وجهت للمتهمين تهم عديدة.

من بينها الاثراء غير مشروع وتبييض الاموال وتحريض موظفين عمزمين على استغلال نفوذهم للحصول على منافع واساءة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية وعدم التصريح بالممتلكات.

أين استجوبت قاضية الجلسة ليلة أمس الى المدير العام الأسبق للأمن الوطني وواجهته بالتهم التي تتعلق بحصوله واستفتذته من ممتلكات وعقارات وحسابات بنكية في كل من ولاية الجزائر العاصمة وولاية وهران وولاية تلمسان.

إلا انه نفى كل ذلك فيما ينتظر أن تستجوب اليوم قاضية الجلسة إلى كل عائلة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وكذلك الوزراء والولاة السابقين المتورطين معه في القضية.