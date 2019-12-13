ملك البحرين يبعث ببرقية تهنئة لتبون ويشيد بعلاقات البلدين

بعث الملك البحريني، محمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الرئاسيات.

وأعرب الملك البحريني عن خالص تهانيه بمناسبة فوز تبون في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ملك البحرين، بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، برقية تهنئة إلى عبدالمجيد تبون.

وقد ضمًن رئيس الوزراء البحريني، برقيته بخالص تهانيه لتبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لعبدالمجيد تبون.

وأعرب عن خالص تهانيه بمناسبة فوز تبون في الانتخابات، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه ولي العهد البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.