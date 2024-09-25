ملك الدنمارك يهنئ الرئيس تبون

هنأ ملك مملكة الدنمارك فريدريك هنريك أندريه كريستيان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب فوزه بعهدة ثانية.

كما جاء في رسالة ملك الدنمارك “فخامة الرئيس تفضلوا بقبول أسمى عبارات التهانيّ. بمناسبة إعادة انتخابكم في منصب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

“أعبر لكم سيادة الرئيس عن سعادتي للمستوى الإيجابي الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعدادي للعمل على ضمان ديمومتها”.

“تمنياتي لكم وللشعب الجزائري مزيدا من الرقي والرفاه”.