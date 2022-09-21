ملك السعودية وولي العهد يستقبلان سفير الجزائر

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم. بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. أوراق اعتماد سفير الجزائر محمد علي بوغازي.

وقدم أوراق الاعتماد أيضا كل من، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا. وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان. وسفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي.

كما وقدم أوراق الاعتماد أيضا كل من سفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد. وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز. وكذا سفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة. وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية. وحملهم تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين. معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

وحضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد.

كما حضر نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي. ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.