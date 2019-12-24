ملك السعودية وولي العهد يعزيان الجزائر وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعازيه لعائلة الفقيد الفريق احمد قايد صالح.

وبعث الملك، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في برقية التعزية “علمنا بنبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري – رحمه الله”.

و”إننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة”.

“لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته،ويسكنه فسيح جناته،وأن يحفظكم من كل سوء،إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية.

وقدم ولي العهد،تعازيه لعائلة الفقيد،قائلا “تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري – رحمه الله”.

و”أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته”.

“ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

ويلقي، اليوم الثلاثاء، كبار الشخصيات ووزراء، وإطارات، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح بقصر الشعب.

ومن المقرر،أن يوارى الثرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية غدا الأربعاء بمقرة العالية.

وتوفي اليوم الفريق احمد ڨايد صالح عن عمر يناهز 79 سنة إثر سكتة قلبية.