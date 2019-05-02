ملك تايلاند يتزوج مضيفة طيران وينصبها ملكة

تم تسمية الزوجة الجديدة، لملك تايلاند، “ماها فاجيرالونجكورن”، “سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أياتايا”، ملكة لتايلاند، قبل ثلاثة أيام من تتويجه.

وحسب بيان نشر بالجريدة الرسمية “رويال غازيت”، أن الملك تزوج بشكل قانوني من سوثيدا، وهي نائبة رئيس قسم الأمن الشخصي للملك، ومنحها لقب ملكة.

وكانت شائعات عدة تدور منذ فترة طويلة حول سوثيدا ” 40 عاما”، لكن علاقتها بالملك لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وكان الملك، الذي يبلغ من العمر 66 عاما، قد تزوج ثلاث مرات من قبل، ولديه سبعة أبناء.

وقد اعتلى الملك العرش، عندما توفي والده الملك “بوميبول أدولياديج”، في 2016، بعد سبعة عقود من تتويجه ملكا للبلاد.

وتم عرض لقطات من حفل الزفاف على القنوات التلفزيونية التايلاندية، أمس الأربعاء، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة.

ويظهر الملك وهو يصب الماء على رأس الملكة سوثيدا، بينما هي منحنية أمامه، ضمن تقاليد محلية، قبل أن يوقعا على سجل الزواج.

وعينت “سوثيدا”، وهي مضيفة طيران سابقة بشركة الخطوط الجوية التايلاندية، كنائبة للمسؤول عن وحدة أمنه الخاص، في 2014.

كما حصلت “سوثيدا”، على لقب جنرال في الجيش في ديسمبر، عام 2016.

وسيُجرى تتويج “ماها فاجيرالونجكورن”، الذي تأجل كثيرا، يوم السبت المقبل.