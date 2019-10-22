ملك تايلاند يجرد زوجته الجديدة من الألقاب الملكية لهذا السبب!

جرد ملك تايلاند، “ماها فاجير ألونغكرون”، زوجته الجديدة الممرضة السابقة بالجيش، “سينينات وونغفاجير أباكدي”، من جميع الألقاب الملكية الممنوحة لها.

وجاء هذا القرار بعد أقل من 3 أشهر، على زواج ملك تايلاند “67 عاما”، من الممرضة في الجيش، والبالغة من العمر 34 عاما.

وحسب بيان للقصر الملكي، نقله موقع “روسيا اليوم”، فإن هذا القرار جاء بناء على تصرفات الزوجة الجديدة للملك والغير لائقة به.

بالإضافة إلى أن أباكدي، لا تفهم التقاليد الملكية، وأفعالها تعود بالفائدة على نفسها، وأنها كانت تحاول رفع نفسها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا، الزوجة الأولى للملك.

وأضاف البيان: “سلوكها يعتبر غير محترم لجلالة الملك، ويسبب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس، لذا تم تجريدها من جمع الألقاب العسكرية والملكية”.