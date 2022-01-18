ملهاق: أوميكرون سيكون الأكثر سيطرة خلال الأسابيع المقبلة

أكد الدكتور الباحث والخبير في علم الفيروسات، محمد ملهاق، أن وتيرة كوفيد في الجزائر متصاعدة منذ عدة أسابيع.

وأوضح ملهاق لاذاعة سطيف أن الوضعية الوبائية يميزها وجود عدة متحورات أهمها متحور دالتا و أوميكرون.

و كذلك الفيروسات الشتوية التي تعقد الوضعية الوبائية في الجزائر لتشابه الأعراض.

وكشف البيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، عن وجود عدد كبير في الإستشفاء مع زيادة في عدد الوفيات.

بالاضافة الى زيادة في عدد المواطنين الموجودين في العناية المركزة.

كما كشف عن تسجيل نقص كبير في وتيرة التلقيح ، مضيفا في الوقت ذاته انه و حسب الدراسات أوميكرون بدأ في الإنتشار بشكل سريع.

كما توقع ملهاق أن أوميكرون هو المتحور الأكثر سيطرة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف:”سنشهد إكتظاظا في بعض المستشفيات و تزايد أعداد الإصابات بشكل متسارع.”

الى جاتب ذالك أشار البروفيسور الى أن الأطفال يتأثرون بالفيروس و كذالك ناقلين للعدوى.

في سياق مغاير، نوه ملهاق الى أن التجارب العلمية أبانت على أن التلقيح يحمي من الدخول للعناية المركزة و كذلك في زيادة عدد الوفيات و التعقيدات.

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