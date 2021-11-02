ملياردير عالمي يتبرع بـ6 ملايين دولار للقضاء على المجاعة بشرط !

قال الملياردير العالمي “إيلون ماسك“، أنه سيبيع أسهم من شركة السيارات “tesla” للتبرع بـ6 ملايير دولار لبرنامج الغذاء العالمي. كما وضع المليادير وأغنى شخص في العالم شرطا واحدا موجها للأمم المتحدة “WFP”.

وفي تغريدة له على “تويتر“، قال الملياردير أنه سيبيع أسهما من “tesla” ويتبرع بـ6 ملايير دولار لبرنامج الغذاء العالمي. بشرط أن تظهر الأمم المتحدة”WFP” بالضبط كيف ستحل هذه الأموال الجوع في العالم.

كما رد ماسك على “سي إن إن” التي نشرت مقالا عن مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “ديفيد بيزلي“. مفاده أن ​​2٪ من ثروة الملياردير “ماسك” والتي تقدر الآن بحوالي 300 مليار دولار يمكن أن تقضي على الجوع العالمي.

وعليه رد “بيزلي” على “ماسك””أن ما كان يقصده في المقال هو أن 6 مليارات دولار ستمنع عدم الاستقرار السياسي العالمي. والهجرة الجماعية وتنقذ 42 مليون شخص من المجاعة.

كما تحدى الملياردير العالمي الأمم المتحدة، أنها إذ نشرت الإنفاق الحالي بالتفصيل حتى يتمكن الناس من رؤية أين تذهب الأموال . سيتبرع حينها بـ6 ملايير دولار لبرنامج الغذاء العالمي.

الأمم المتحدة تدعو أغنياء العالم إلى التبرع لبرنامج الغذاء العالمي..

وكانت الأمم المتحدة قد دعت أغنياء العالم إلى التبرع لبرنامج الغذاء العالمي. وقالت تبرعاتهم ستحل أزمة الجوع في العالم. وسنتقذ تبرعاتهم ملايين الأشخاص من المجاعة والهجرة الجماعية.

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