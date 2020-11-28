مليونا إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه الدول تتصدر القائمة

تجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا، المليونين، حسبما كشف عنه المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة.

وحسب بيان للمركز، فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2120967.

وأوضح المركز، إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس، وصلت إلى 50924 حالة حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

مضيفا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 1791600.

وتتمثل قائمة البلدان التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات في كل من جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا، وفقا للمركز.

وأشار المركز، إلى أن منطقة جنوب القارة هي الأشد تضررا من المرض، فيما يتعلق بإجمالي الإصابات والوفيات.