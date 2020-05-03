مليون إعانة من الدولة  لـ” ليطاكيسور ” لمواجهة ” “الشوماج “

قررت الحكومة تقديم إعانة ” المعوزين ” الخاصة بجائحة كورونا لسائقي سيارات الأجرة وهذا تعو يضا للضرر الذي تسبب فيه الحجر الصحي والذي دام شهرين كاملين .

وكان ولاة الجمهورية قد أمروا أمسية الأربعاء الماضي الاتحادية الوطنية لسائقي الاجرة بتحضير استمارات خاصة بسائقي الأجرة الذين تضرروا من جائحة كورونا، وقد قامت الاتحادية بتقديم الإستمارات اليوم الى مديريات النقل قصد دراستها وبعدها تحويل المبالغ الى السائقين المعنيين عبر حسابهم البريدي .

وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحادية حسين آيت براهم في تصريح خص به “النهار أونلاين” أن المدة التي منحتها ولاية الجزائر ضيقة حيث أن آخر أجل هو اليوم على الساعة الـ12 وهو الأمر الذي سيظلم العديد من سائقي الأجرة الذين لم يتمكنو ا من ملء استمارات الاستفادة من هذه الإعانة