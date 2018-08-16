«مليون» لشراء أدوات تلميذ في الخامسة ابتدائي !

النهار تنشر قائمة أسعار الأدوات المدرسية للطور الأول

25 ألف دينار قيمة الأدوات المدرسية لثلاثة تلاميذ ومحافظ «ذكية» بـ15 ألف دينار في المراكز التجارية

كراس 96 صفحة ب60 دينار..المقلمة بـ480 و المآزر بألف دينار !

أسابيع معدودة تفصلنا على الدخول المدرسي، الذي هبت معه رياح الغلاء الفاحش للأدوات المدرسية، لتعرف جيوب العائلات الجزائرية انتكاسة أخرى، بعد عيد الأضحى، حيث تشهد المحلات والواجهات الكبرى إقبالا غير منقطع النظير لاقتناء أدوات طلب العلم.

ورغم أن الجزائريين يصارعون الزمن لاقتناء أضاحي العيد، إلا أن طابع استباق الأحداث، واقتناء الأدوات قبل موعد الدخول المدرسي، صدم العديد منهم جراء الغلاء الكبير الذي تشهده هذه الأخيرة، حيث تقدّر تكلفة أدوات طفل في الأولى تحضيري 7 آلاف دينار من دون احتساب كسوته ولمجته.

قامت «النهار»، أمس، بجولة إلى مختلف محلات بيع الأدوات المدرسية، حيث وقفت على عدوى ارتفاع الأسعار التي انتقلت من اللحوم البيضاء إلى أصحاب المآزر الوردية والزرقاء من دون استثناء.

وعبّرت العديد من العائلات ممن تحدثت إليهم «النهار»، بأن الأسعار مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، حيث قامت معظم العائلات بتخصيص حوالي 40 ألف دينار لشراء أدوات مدرسية وكسوة طفلين من عائلة واحدة الأول يدرس في السنة الأولى والثاني في الرابعة ابتدائي، وهي ميزانية تضاف لميزانية أضحية العديد.

وقامت «النهار» بحسابات تقديرية لأسعار مستلزمات مختلف الطور الابتدائي، حسبما رصدته «النهار»، أمس، لأسعار الأدوات المدرسية التي تعرضها شركة «تكنو» المختصة في تسويق الأدوات المدرسية بالمركز التجاري «أرديس» تحسبا للدخول المدرسي 2018 /2019.

حيث يحتاج تلميذ التحضيري حوالي 7315 دينار لاقتناء الأدوات المدرسية مع احتساب الكتب التي حددتها وزارة التربية الوطنية، فيما بلغ سعر الأدوات المدرسية لتلميذ السنة الأولى حوالي 8055 دينار مع احتساب الكتب.

أما تلميذ السنة الثانية فيحتاج إلى 7250 دينار، وتلميذ السنة الثالثة إلى 8510 دينار، أما سعر الأدوات المدرسية بالنسبة لتلميذ السنة الرابعة فإنه يبلغ 8635 دينار، فيما يصل سعر الأدوات المدرسية للتلميذ بالنسبة للسنة الخامسة إلى 9430 دينار، مع احتساب الكتب المدرسية.

وبهذه الأسعار، فإن العائلة التي لها أبناء يدرسون في السنة الأولى والثالثة والسنة الخامسة، فإنها مجبرة على دفع تكلفة الأدوات المدرسية بـ25995 دينار لشرائها لأبنائهم تحسبا للدخول المدرسي 2018/ 2019، من دون احتساب مصاريف كسوتهم.

النهار تنشر أسعار الأدوات المدرسية في المحالات

وحسبما رصدته «النهار»، أمس، خلال جولتها ببعض المحلات المختصة لبيع الأدوات المدرسية، فإن سعر كراس 96 صفحة يقدر بـ60 دينارا، فيما شهدت المقلمات أسعارا جنونية تتراوح بين 480 و900 دينار، أما الألواح والأقلام فسعرها يتراوح حوالي 750 دينار.

فيما شهدت أسعار الأغلفة ارتفاعا محسوسا حيث بلغ سعر الغلاف البلاستيكي 30 دينارا، والأقلام بـ30 دينارا، أما الألوان الخشبية فسعرها يصل إلى حدود 400 دينار لـ12 لونا، أما فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان فسعرهما يصل إلى 1000 دينار، وهو رقم أثقل على ميزانية قسم التحضيري والسنة الأولى.

أما محفظات قسم التحضيري، فيبلغ سعرها حوالي 2000 دينار، و4600 للمحفظات الذكية والمريحة، أما السنة والأولى والثانية فإن أسعار المحفظات تتراوح ما بين 2430 و4655 دينار، أما الذكية فيصل سعرها إلى حوالي 15000 دينار، فيما بلغ سعر المئزر حوالي 1000 دينار.