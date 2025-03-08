ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأوّل يشرف على حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية على حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وجرى الحفل تحت شعار “المرأة الجزائرية “تحديات و انتصار ” بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي. وكذا واعضاء من الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة إلى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من النساء المتميزات والمبدعات في مختلف المجالات المهنية والعلمية بالإضافة إلى الفن والإعلام والرياضة والإبداع والابتكار بمختلف صوره.

وجاء هذا التكريم عرفانا بالإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية وتأكيدا على الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية للترقية المستمرة لمكانة المرأة وتعزيز مكاسبها في المجتمع.