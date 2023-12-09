ممثلا لرئيس الجمهورية .. بوغالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد هذا الأحد

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية، غدا الأحد، في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي.

حسب بيان المجلس “ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، توجه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، إلى جمهورية الأرجنتين للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، السيد خافيير ميلي”.

وأضاف ذات المصدر أن مراسم التنصيب ستجري “غدا الأحد بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم”.