ممثلا لرئيس الجمهورية.. لعمامرة في أديس أبابا للمشاركة في تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأديس أبابا، للمشاركة غدا في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة، وهذا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان الوزارة، “ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأديس أبابا، أين سيشارك غدا في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر جويلية المنصرم، والتي أفرزت فوز حزب الوزير الأول أحمد أبي، لعهدة ثانية، بالأغلبية.”

ومن المنتظر أن يعقد لعمامرة، على هامش هذا الموعد، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين ونظرائه من الوفود المشاركة وكذا مسؤولين سامين في مفوضية الاتحاد الإفريقي، يضيف البيان.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الفعالية بناءً على دعوة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون من السلطات العليا الإثيوبية، تكريسا للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين وتجسيدا للرغبة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين التأسيس شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الجانبين.