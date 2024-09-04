ممثلاً للرئيس تبون.. عطاف يشارك غداً في أشغال القمة الإفريقية-الصينية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم غد. في أشغال القمة الإفريقية-الصينية التي تنعقد في طبعتها الرابعة ببكين. تحت شعار “بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين”.

وعشية انطلاق أشغال هذه القمة، حضر ممثل رئيس الجمهورية مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جمهورية الصين الشعبية. شي جينبينغ، على شرف رؤساء وفود الدول الإفريقية المشاركة.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات رئيس الجمهورية لنظيره الصيني. وتمنياته الخالصة بتمام النجاح لهذا الموعد المتجدد للتعاون والشراكة بين إفريقيا والصين.

ومن المنتظر أن تنصبَّ أشغال هذه القمة حول مناقشة أهم محاور الشراكة الإفريقية-الصينية التي صارت تتفرد بطابعها الشامل الذي يغطي جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والنفع المتقاسم.

كما سيتم الإعلان، خلال هذه القمة، عن خطة عمل جديدة تسلط الضوء على الأهداف والأولويات التي يصبو الجانبان إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.