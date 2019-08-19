ممثلو منظمات جزائرية: “نثمن مسعى هيئة الحوار ومستعدون لمساندتها”

ثمن ممثلو منظمات جزائرية، مسعى الحوار، الذي تقوده هيئة الوساطة، وأكدوا على استعدادهـم التـام للمساهمـة معها في تحقيق رسـالتها المنشـدوة.

إلتقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، برئاسة كريم يونس، أمس الأحد الموافق بمقرها، بالعديد من ممثلي المنظمـات الجزائرية.

وفي بيان هيئة الوساطة، اليوم الإثنين، التقت وفود كل من جمـاعة الدعوة والتبليغ، المنظمــة الوطنية للحرس البلدي.

كما التقت هيئة الوساطة، التيــار الشعبي للجزائر الموحدة (حزب قيد التأسيس)، المنظمـة الوطنية لترسيخ السلم والمواطنــة.

وحسب هيئة الوساطة والحوار، فقد تم الإصغـاء لتصـوراتهــا ومقترحــاتها للخــروج من الأزمـة التي تمـر بهــا البلاد.

وبهذا الصدد ثمن ممثلوا هذه الوفود مسعى الحوار، وأكدوا على استعدادهـم التـام للمساهمـة مع الهيئـة في تحقيق رسـالتها المنشـدوة.