قال محمد دريدي، ممثل الأطباء المقيمين بمستشفى قسنطينة، أنّ توقيف الحد الأدنى من الخدمات سيكون يوم الأحد 29 أفريل.

وأشار أنهم يطبقون القانون، باعتبارهم طلبة تخصص، وتوقيف المناوبة الليلية، جاء بناء على نصوص القانون كونهم لا يملكون صفة أطباء مقيمين.

وأن الطلبة غير معنيين بما جاء بهذا الخصوص للمناوبات الليلية ومناوبات أيام الأسبوع.

وقال ممثل الأطباء المقيمين، أن الهدف من الإحتجاجات جاء للرفع من مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء للمواطن الجزائري.

وبخصوص سؤال حول الوضعية التي ستعرفها المستشفيات في حال التوقيف عن النماوبة، قال إنّ المستشفيات مسخّرة بأطباء عامين

إضافة الى مختصين لضمان سيرورة العمل بشكل عادي.

ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاني، أنّ حقيقة طلبة الإختصاص في نظر القانون غير معنيين.

و أن المشكل هو رد فعل وزارة الصحة الغير منطقي، الذي يستوجب وجود الحوار بين الطرفين لصالح إستمرارية الخدمات الطبية.